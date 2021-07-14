Zum Inhalt springenBarrierefrei
landuf, landab

Wildpferde und ein Archäologe im Mendrisiotto

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 14.07.2021
Wildpferde und ein Archäologe im Mendrisiotto

landuf, landab

Folge 3: Wildpferde und ein Archäologe im Mendrisiotto

16 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 12

"landuf, landab" - Schweizer Sommergeschichten. Eine Entdeckungsreise quer durch die Schweiz. Typisches oder Ungewöhnliches sowie inspirierende Begegnungen versprechen eine spannende Erlebnisreise. Diese Woche sind wir im Mendrisiotto (TI) unterwegs. Mit dabei: Wildpferde, ein Weinbauer, ein Archäologe in Tremona sowie ein innovatives junges Team, das uns erzählt, was genau Luffa ist und wie aus Luffa ein ökologischer Schwamm wird.

