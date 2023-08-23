Bergbauernfamilie, First Responder und Sägerei: Unterwegs im LauterbrunnentalJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 7: Bergbauernfamilie, First Responder und Sägerei: Unterwegs im Lauterbrunnental
16 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 6
Diese Woche ist Nicole im Lauterbrunnental unterwegs. Mit dabei: eine Bergbauernfamilie mit zwei kleinen Kindern, ein First Responder in Mürren sowie eine Sägerei, welche ohne Strom funktioniert.
