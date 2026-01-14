Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Melchior im Tiefschlaf

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Melchior im Tiefschlaf

Melchior im TiefschlafJetzt kostenlos streamen

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Folge 23: Melchior im Tiefschlaf

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Lapitch und Co. machen ein Picknick. Plötzlich durchbricht ein lautes Geräusch die Stille: Melchior und sein neuer Rasenmäher. Er mäht versehentlich Yanna's Kräutergärten und daraus entsteht ein Streit. Yanna sät neue Kräuter und Melchior mäht sie wieder nieder.Um sich zu rächen, sät Yanna Schlafmohn, dessen Pollen jeden einschläfern. Lapitch und Yanna haben ein Gegenmittel und gegen die Pollen immun. Doch um Melchior aufzuwecken, ist ein Mittel nötig, das in Yanna´s Garten wächst. Aber den hat Melchior abgemäht. Als Pico Hilfe für Lisa holen will, fällt auch er in tiefen Schlaf. Und als Wind aufkommt, ist die ganze Stadt in Gefahr. Lapitch bringt seine Magic Boots zum Einsatz und kann die Pollenwolke aufhalten, die Pollen landen im See. Yanna hat in der Zwischenzeit das Gegenmittel gebraut kann die Schlafenden wieder erwecken, außer die Fische im See.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lapitch, der kleine Schuhmacher
Studio 100 International
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Alle 1 Staffeln und Folgen