Die Show vom 26. März 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 3: Die Show vom 26. März 2018
49 Min.Folge vom 26.03.2018Ab 12
Die dritte Ausgabe von Late Night Berlin ist auf jeden Fall vorerst die bestimmt beste. Dazu tragen maßgeblich bei: 1 Olli Schulz, 1 Bjarne Mädel, 2 Ost Boys, 1 Moderator, 14,5 Gags, 200.000 LED-Birnen und 40 kg gute Laune. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick