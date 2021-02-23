Die Show vom 23. Februar 2021 Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 2: Die Show vom 23. Februar 2021
53 Min.Folge vom 23.02.2021Ab 12
Letzte Woche war Schneechaos, jetzt ist Frühling. Die No Angels kommen zu Besuch und Joris liefert auf der Bühne ab. Politiker*innen beweisen ihren Cringe-Faktor und Jakob Lundt muss das Chatten nochmal neu lernen - im Thomas Hayo Dress.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick