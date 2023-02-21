Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Shopping-Tour mit Palina & Joko und Martin Semmelrogge als Überraschungsgast

ProSiebenStaffel 2023Folge 2vom 21.02.2023
Shopping-Tour mit Palina & Joko und Martin Semmelrogge als Überraschungsgast

Shopping-Tour mit Palina & Joko und Martin Semmelrogge als ÜberraschungsgastJetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 2: Shopping-Tour mit Palina & Joko und Martin Semmelrogge als Überraschungsgast

58 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12

Niemand bringt Mummenschanz und Ernsthaftigkeit so galant zusammen wie Klaas Heufer-Umlauf, deshalb heute auf dem Programm: Shoppen mit Palina und Joko, ein unverhoffter Überraschungsgast, Pham Phi Son und eine emotionale Performance von Premiumsängerin Elif!

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen