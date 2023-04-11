Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Steff und Nowi von Silbermond & Ian Hooper zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 9vom 11.04.2023
Folge 9: Steff und Nowi von Silbermond & Ian Hooper zu Gast

54 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12

Macht euch gefasst auf unverhältnismäßig viele musikalische Gäst:innen! Steff und Nowi von Silbermond besprechen mit Klaas jeglichen Rockstar-Stuff und danach steht Ian Hooper mit seiner Solo-Nummer "Dry Your Tears" auf der Bühne. Außerdem zu erwarten: Eltern-Cringe, eine Erfindung und Zuschauer:innen-Stand-Up.

