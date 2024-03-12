Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2024Folge 5vom 12.03.2024
53 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12

Was erstmal aussieht wie eine Zusatzfolge „Wer stiehlt mir die Show“, ist in Wirklichkeit eine exzellente Ausgabe von Late Night Berlin, bei der Joko Winterscheidt, Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut zu Gast sind. Außerdem war Klaas als Retter des Rechts (okay, der StVO) unterwegs und ein Überraschungsgast stiehlt allen die Show.

