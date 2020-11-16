Das sind doch keine Beine mehrJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 16.11.2020: Das sind doch keine Beine mehr
95 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12
In Dachau kämpfen Marie und Martin um das Leben eines Patienten. Ein besorgter Enkel hat seinen Großvater bewusstlos aufgefunden. Ein Blutzuckertest gibt schnell Klarheit. In Frankfurt treffen Johannes und Marie auf eine Patientin, die glaubt, dem Tod ins Auge zu schauen. Wird sich die Vermutung bestätigen? Notfallsanitäter David und Micha aus Stuttgart werden von der Polizei zu einer extrem jungen Patientin gerufen. Werden die beiden dem Mädchen medizinisch helfen können?