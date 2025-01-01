Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Episode 4
86 Min.Ab 12
In Stuttgart führt eine lange Blutspur Michael und David zu einem schwerverletzten Patienten. Ein 84-jähriger Mann ist 15 Steinstufen in die Tiefe gestürzt und schwebt augenscheinlich in akuter Lebensgefahr. Auch Denise und Dennis kämpfen in Konstanz um das Leben eines Patienten, der vehement den Transport in ein Krankenhaus verweigert. In Dresden werden Basti und Freddy zu einer jungen Mutter mit starken Bauchschmerzen gerufen.