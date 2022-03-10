Der Patient hat laut geschrienJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 10.03.2022: Der Patient hat laut geschrien
91 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Die Stuttgarter Lebensretter Michael und David werden zu einem kardiologischen Notfall gerufen. Bei diesem Stichwort ist Eile geboten. Auf der Rettungswache in Teltow eilen Ivo und Lina zu einer Patientin mit Luftnot, während es Yvonne und Sebastian in Dresden mit einer Patientin mit Kreislaufproblemen und sehr schwachem Puls zu tun haben. Diese versucht ihren Zustand zu überspielen, weil sie ihren demenzkranken Mann nicht allein lassen möchte.