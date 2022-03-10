Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Der Patient hat laut geschrien

SAT.1Folge vom 10.03.2022
Der Patient hat laut geschrien

Der Patient hat laut geschrienJetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 10.03.2022: Der Patient hat laut geschrien

91 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12

Die Stuttgarter Lebensretter Michael und David werden zu einem kardiologischen Notfall gerufen. Bei diesem Stichwort ist Eile geboten. Auf der Rettungswache in Teltow eilen Ivo und Lina zu einer Patientin mit Luftnot, während es Yvonne und Sebastian in Dresden mit einer Patientin mit Kreislaufproblemen und sehr schwachem Puls zu tun haben. Diese versucht ihren Zustand zu überspielen, weil sie ihren demenzkranken Mann nicht allein lassen möchte.

Alle verfügbaren Folgen