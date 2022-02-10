Ihm ist ein Auto über den Fuss gefahrenJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 10.02.2022: Ihm ist ein Auto über den Fuss gefahren
91 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Petro und Sindy bekommen in Jena eine alarmierende Einsatzmeldung: "Verkehrsunfall mit achtjährigem Kind." Die Anspannung ist den Notfallsanitätern deutlich anzumerken. In Dresden werden Sebastian, Yvonne und der Auszubildende Frederik zu einem Hubschraubereinsatz gerufen, wohingegen die Stuttgarter Notfallsanitäter Michael und David mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Ihr Patient scheint schwer verletzt zu sein, ist in den Tiefen der U-Bahn-Station aber nicht auffindbar.