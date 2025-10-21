Staffel 1Folge 25vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 25: Ein Unfall mit Folgen
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Nico soll endlich ordentlich für die Schule lernen. Er verliert sonst Karamell und darf nicht mehr zur Ranch. Bei einem geplanten Ausritt darf er noch mitmachen, aber er soll unbedingt pünktlich zu Hause sein. Beim Ausritt wird Mistral durch eine Leichtsinnigkeit Nicos schwer verletzt. Er geht einfach, weil er pünktlich zu Hause sein muss. Doch dann überlegt er es sich anders.
