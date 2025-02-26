Lenßen hilft
Folge 110: Geschenkter Albtraum
23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird zu einem erbitterten Familienkrieg gerufen: Die schwangere Stella Wagner (38) beschuldigt ihre Schwiegereltern, Giftköder für ihren Hund ausgelegt zu haben - ein Streit, der mit einem geplanten Gartenzaun auf dem Familiengrundstück begann. Jetzt wollen die Schwiegereltern die geschenkte Haushälfte wegen "groben Undanks" zurückfordern. Als die Mandantin mit Frühwehen ins Krankenhaus muss, deckt Ingo dunkle Geheimnisse auf, die den Konflikt neu entfachen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick