Lenßen hilft
Folge 21: Liebeskrank
23 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Luise Schuster wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen: Ihre Tochter Lilly wird von ihrem Ex-Freund Noel gestalkt. Der junge Mann lauert ihr seit der Trennung überall auf. Die Situation eskaliert, als ein schockierendes Droh-Video über den Smart TV der Familie abgespielt wird. Lilly kann sich nicht vorstellen, dass Noel dafür verantwortlich ist. Kann Team Lenßen den Stalker entlarven, bevor Lilly in akute Gefahr gerät?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick