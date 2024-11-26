Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Ein Vater zu viel

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 26.11.2024
Ein Vater zu viel

Lenßen hilft

Folge 22: Ein Vater zu viel

23 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Verzweifelt wenden sich Sina und Tom Schuster an Ingo Lenßen. Das Ehepaar erwartet ihr erstes Kind, und zusammen mit Sinas Sohn Nico, den Tom adoptieren möchte, scheint ihr Leben perfekt. Doch dann die Schocknachricht: Nicos leiblicher Vater Bastian hat seine Zustimmung zur Adoption zurückgezogen. Was hat diesen plötzlichen Sinneswandel ausgelöst? Kann der Rechtsanwalt den werdenden Eltern helfen und die Adoption doch noch retten?

SAT.1
