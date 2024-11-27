Lenßen hilft
Folge 25: Vorverurteilt
23 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Ingo Lenßen macht eine überraschende Ausnahme: Der Anwalt vertritt den 17-jährigen Ben, der beschuldigt wird, seine Freundin Lara unter Einfluss von KO-Tropfen vergewaltigt zu haben. Eine gravierende Anschuldigung, die Bens Zukunft aufs Spiel setzt. Doch was, wenn die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen? Warum würde Lara lügen? Team Lenßen steht vor der Herausforderung, die Hintergründe aufzudecken und für Gerechtigkeit sorgen.
