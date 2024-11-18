Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Kind am Steuer Ungeheuer

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 18.11.2024
Kind am Steuer Ungeheuer

Lenßen hilft

Folge 27: Kind am Steuer Ungeheuer

23 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Team Lenßen wird von der verzweifelten Krankenschwester Sara Heinze kontaktiert. Ihr Nachbar Martin Bauer erhebt schwerwiegende Vorwürfe: Er beschuldigt ihren sechsjährigen Sohn Paul, ihn bewusst mit dem Auto angefahren zu haben. Martin Bauer bringt sogar eine Zeugin ins Spiel, fordert Schmerzensgeld und droht mit einer Anzeige. Doch Sara ist überzeugt, dass ihr Nachbar absichtlich vor das Auto gesprungen ist. Kann Ingo Lenßen die Unschuld des kleinen Paul beweisen?

