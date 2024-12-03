Lenßen hilft
Folge 28: Zwergenaufstand
23 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Fassungslos sucht Julia Bartels Team Lenßen auf: Nach einer unangekündigten Kontrolle des Jugendamtes fürchtet sie, ihre Pflegeerlaubnis zu verlieren. Im Internet kursieren fiese Gerüchte und schlechte Bewertungen über die Tagesmutter. Als ausgerechnet ihr Ehemann Mike durch auffälliges Verhalten ins Visier gerät, fällt Julia aus allen Wolken. Warum sollte er ihr schaden wollen? Zeit für Team Lenßen, der Sache auf den Grund zu gehen.
