Lenßen hilft
Folge 30: Folgenreiche Spende
23 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Die werdende Mutter und Geschäftsführerin eines Waffel-Ladens, Ida Trettmann sucht Hilfe bei Team Lenßen. Heute Morgen platzt eine fremde Frau in ihr Geschäft und behauptet, Idas Verlobter Hannes sei der Vater ihres Kindes und damit hätte sie ein Recht auf finanzielle Unterstützung. Hannes hat es sogar bestätigt. Es war eine private Samenspende, aber der Plan wurde wieder verworfen - dachte er zumindest. Jetzt soll ein Vaterschaftstest für Gewissheit sorgen.
