SAT.1Staffel 1Folge 36vom 05.12.2024
Folge 36: Ich lach mich kaputt

23 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Ratlos sucht Nina Ruiz Team Lenßen auf: Ihr Dienstwagen war in einen Unfall mit Sachschaden verwickelt, und nun wird ihr Fahrerflucht vorgeworfen. Sie selbst saß nicht hinter dem Steuer, hat jedoch den Verdacht, dass ihr Sohn Oskar gefahren sein könnte. Der Junge gesteht. Als Rechtsanwalt Ingo Lenßen mit Oskar zur Polizei geht, treffen sie auf Oskars Vater Carlos, der soeben die Fahrerflucht gestanden hat. Will der Familienvater seinen Sohn schützen?

