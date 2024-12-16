Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 38vom 16.12.2024
23 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen steht vor einer neuen Herausforderung: Jana Wien und ihr Ehemann Malte leben mit ihren drei Kindern in einer perfekten Wohnung, doch plötzlich schlägt das Schicksal zu. Vermieter Herbert Frisch hat ihnen wegen Eigenbedarf gekündigt. Nun müssen sie in zwei Wochen ausziehen, ohne eine neue Unterkunft gefunden zu haben. Die Angst, mit ihren Kindern auf der Straße zu landen, setzt Jana zu. Kann Team Lenßen die Familie retten?

