Lenßen hilft
Folge 45: Geh endlich!
23 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Ingo Lenßen wird um juristischen Beistand gebeten: Elli Teubner steckt in der Krise ihres Lebens. Ihr Mann Gregor verweigert ihr nach 15 Jahren Ehe die Scheidung und will nicht aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Dabei ist er derjenige, der sie mit einer jüngeren Frau betrogen hat. Der ständige Streit setzt besonders ihrer gemeinsamen Tochter Amelie zu. Doch als alles ausweglos scheint, entdeckt Team Lenßen ein schockierendes Geheimnis, das alles verändert ...
