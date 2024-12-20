Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 46vom 20.12.2024
23 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Notfallsanitäterin Samira Reuter bittet Ingo Lenßen und sein Team um Unterstützung: Nach einem belastenden Rettungseinsatz, der in ihr schmerzhafte Kindheitserinnerungen auslöste, leidet die Mandantin zunehmend unter psychischen Problemen und macht bei der Arbeit gravierende Fehler. Ihre Kollegen nehmen ihre Panikattacken nicht ernst und ihr Chef droht ihr bereits mit Kündigung. Kann das Anwaltsteam der verzweifelten Samira helfen und sie vor dem beruflichen Aus bewahren?

