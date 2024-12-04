Lenßen hilft
Folge 49: Krank gefeiert
23 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Rechtsanwalt Ingo Lenßen wird beauftragt, die Zukunft eines gefährdeten Kosmetikstudios zu retten. Alina Mintal hat sich damit vor zwei Jahren einen Lebenstraum erfüllt. Doch ihre einzige Mitarbeiterin Jacky fällt ständig krankheitsbedingt aus und Chefin Alina ist überzeugt: Jacky täuscht ihre Krankheiten nur vor. Die Existenz der Mandantin hängt am seidenen Faden. Kann Team Lenßen den Verdacht des Krankfeierns bestätigen und das Geschäft vor dem Ruin retten?
