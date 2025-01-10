Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Troopic Trudi

SAT.1Staffel 1Folge 51vom 10.01.2025
Troopic Trudi

Troopic TrudiJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 51: Troopic Trudi

23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Nora Maus setzt auf die Hilfe von Team Lenßen. Als erfolgreiche Hobby-Food-Bloggerin begeistert sie ihre Follower mit ihrem selbst kreierten Brotaufstrich "Troopic Trudi", der auf alten Familienrezepten basiert. Doch jetzt der Schock: Eine Abmahnung wirft ihr vor, das Produkt unrechtmäßig zu vertreiben und zu bewerben. Die Mandantin steht vor einem rechtlichen Albtraum. Team Lenßen muss beweisen, dass "Troopic Trudi" tatsächlich ein Original der Familie Maus ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen