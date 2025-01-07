Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Lehrjahre sind keine Herrenjahre

SAT.1Staffel 1Folge 52vom 07.01.2025
Lehrjahre sind keine Herrenjahre

Lehrjahre sind keine HerrenjahreJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 52: Lehrjahre sind keine Herrenjahre

23 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Die besorgte Mutter Katharina Fass sucht Hilfe bei Team Lenßen: Ihr Sohn Jonas scheint in seiner kaufmännischen Ausbildungsstelle unter erheblichem Druck zu stehen. Seit er dort arbeitet, hat sich sein Verhalten stark verändert. Zuletzt hat die Mutter ihn dabei überrascht, wie er Toiletten putzen musste - Aufgaben, die kaum Teil seiner Ausbildung sein können. Die Anwälte gehen dem Verdacht nach und entdecken weitere Anhaltspunkte von Gewalt am Arbeitsplatz ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen