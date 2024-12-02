Wie gewonnen, so zeronnen!Jetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 53: Wie gewonnen, so zeronnen!
23 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Eigentlich hat Corinna Meyer allen Grund zur Freude: Zusammen mit ihren befreundeten Supermarkt-Kollegen Klaus und Michaela hat sie im Lotto gewonnen. Doch jetzt hält Klaus den Gewinn zurück und geht den Frauen aus dem Weg. Ohne einen Vertrag, der die Gewinnverteilung regelt, gibt es leider für sie keine Handhabe. Kann Rechtsanwalt Ingo Lenßen der Mandantin ihren rechtmäßigen Anteil sichern oder geht sie leer aus?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick