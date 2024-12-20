Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Abgekühlt

SAT.1 Staffel 1 Folge 55 vom 20.12.2024
Abgekühlt

Lenßen hilft

Folge 55: Abgekühlt

23 Min. Folge vom 20.12.2024 Ab 12

Tina Rau und Anja Ziermann suchen verzweifelt Ingo Lenßens Hilfe: Beide wurden fristlos entlassen, weil sie angeblich den Kühlraum ihres Restaurants über Nacht offengelassen haben sollen - ein Schaden von rund 10.000 Euro. Doch die Frauen schwören, dass sie unschuldig sind und jemand ihnen absichtlich die Schuld in die Schuhe schieben will. Team Lenßen ist überzeugt von ihrer Unschuld. Nun beginnt der Wettlauf gegen die Zeit, um die wahren Verantwortlichen zu entlarven.

