SAT.1Staffel 1Folge 56vom 17.12.2024
23 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Tina Bach wendet sich verzweifelt an Team Lenßen: Ihr Ex-Mann hat plötzlich die Unterhaltszahlungen für ihre gemeinsame Tochter Jule eingestellt. Dabei steht die 18-Jährige kurz davor, mit ihrem Freund zusammenzuziehen und eine Ausbildung zu beginnen. Ingo Lenßen macht klar: Auch nach Erreichen der Volljährigkeit ist Jules Vater während ihrer Erstausbildung noch unterhaltspflichtig. Schafft es das Anwaltsteam, Jochen zur Vernunft zu bringen und Jule ihre Zukunft zu sichern?

