Lenßen hilft
Folge 59: Die Handwerkerfalle
23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Saskia Menze wendet sich unter Schock an Team Lenßen: Ihre 73-jährige Mutter Ilona, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet, ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Doch während eines Handwerkereinsatzes kam es zu einem fatalen Kurzschluss und das Gerät fiel aus. Der verantwortliche Handwerker ist spurlos verschwunden und nun Mutter Ilona der Umzug ins Pflegeheim. Team Lenßen muss den Mann schnellstens ausfindig machen, bevor es zu spät ist.
