SAT.1Staffel 1Folge 64vom 15.01.2025
23 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Landschaftsgärtnerin Yvonne Schröder sucht Rat bei Ingo Lenßen: Ihr TV-Vertrag, der vor zwei Tagen abgeschlossen werden sollte, wurde plötzlich wegen angeblicher Zahlungsunfähigkeit abgelehnt. Mitten im Gespräch meldet sich ihr Sohn - der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür und droht sogar mit einem möglichen Haftbefehl. Team Lenßen bietet sofort Unterstützung an und beginnt, den Fall zu untersuchen. Kann Ingo Lenßen die Mandantin vor weiteren Konsequenzen bewahren?

SAT.1
