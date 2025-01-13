Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 65vom 13.01.2025
23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Diana und Stefan Milewski wenden sich an Team Lenßen: Nach einer Eigenbedarfskündigung mussten sie mit ihren drei Kindern aus ihrer Wohnung ausziehen. Eine neue Bleibe schien schnell gefunden - doch seit der Kautionszahlung ist die angebliche Vermieterin spurlos verschwunden. Im Hausflur treffen sie stattdessen auf die eigentliche Mieterin der Wohnung. Team Lenßen vermutet einen raffinierten Wohnungsbetrug. Können die Anwälte den Delikt aufdecken und die Familie retten?

