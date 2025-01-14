Zum Inhalt springenBarrierefrei
Papa will mich nicht!

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 14.01.2025
23 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Pauline Keller sucht verzweifelt Team Lenßen auf: Noch-Ehemann Daniel verweigert den Kontakt zu ihrem gemeinsamen Sohn Luis. Alle Verabredungen lässt er platzen und meldet sich wochenlang nicht. Dabei wünscht sich Luis sehnlichst den Kontakt zum Vater und leidet unter der Situation. Pauline macht sich große Sorgen. Können sich die Eltern noch außergerichtlich einigen oder muss Ingo Lenßen weitere Maßnahmen in Anspruch nehmen, um die Umgangspflicht durchzusetzen?

