Lenßen hilft
Folge 72: Milchmädchenrechnung
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Team Lenßen wird von der zweifachen Mutter Nadine Hof um Hilfe gebeten: Wegen eines Missverständnisses auf der Arbeit droht ihr eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Verlust ihres Jobs. Ihr Kollege Niklas Klang hat versehentlich ihre Muttermilch getrunken und sich übergeben. Doch Ingo Lenßen vermutet eine Intrige von Chefin Carmen Boer. Steht Nadine kurz davor, aus dem Job gedrängt zu werden? Ihre Existenz hängt am seidenen Faden.
