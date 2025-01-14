Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verleumdete Heldin

SAT.1Staffel 1Folge 73vom 14.01.2025
23 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Die Busfahrerin Christin Beck wurde fristlos gekündigt, nachdem sie aus Zivilcourage einen Messerangriff abwehrte. Allerdings gibt es keine Zeugen für die mutige Tat. Chef Dirk Jankowski bleibt unerbittlich, da Christin ihre Schulbustour nicht fahren konnte und sich ein unbeaufsichtigtes Kind verletzte. Als die Mutter des Kindes Schmerzensgeld fordert, droht die Situation zu eskalieren. Kann Team Lenßen Christins mutige Aktion beweisen?

Lenßen hilft
SAT.1
