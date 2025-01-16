Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Du bist nicht allein

SAT.1Staffel 1Folge 80vom 16.01.2025
Du bist nicht allein

Du bist nicht alleinJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 80: Du bist nicht allein

23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Bea May wendet sich an Team Lenßen: Ihr Vater Jörg ist nach dem Tod seiner Frau völlig überfordert, die Geschwister laufen aus dem Ruder. Als die Schule ihres Bruders Luis droht, das Jugendamt einzuschalten, eskaliert die Situation. Ingo Lenßen setzt alles daran, die Familie zu retten - doch der Vater verweigert jegliche Hilfe. Wird es zu spät sein, die Kinder vor dem Jugendamt zu bewahren oder stellt sich Jörg May endlich seiner Trauer?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen