Lenßen hilft
Folge 80: Du bist nicht allein
23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Bea May wendet sich an Team Lenßen: Ihr Vater Jörg ist nach dem Tod seiner Frau völlig überfordert, die Geschwister laufen aus dem Ruder. Als die Schule ihres Bruders Luis droht, das Jugendamt einzuschalten, eskaliert die Situation. Ingo Lenßen setzt alles daran, die Familie zu retten - doch der Vater verweigert jegliche Hilfe. Wird es zu spät sein, die Kinder vor dem Jugendamt zu bewahren oder stellt sich Jörg May endlich seiner Trauer?
