Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Schwanger, verzweifelt und bedroht

SAT.1Staffel 1Folge 81vom 22.01.2025
Schwanger, verzweifelt und bedroht

Schwanger, verzweifelt und bedrohtJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 81: Schwanger, verzweifelt und bedroht

23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Stefanie Klenk bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihre schwangere Tochter Ella soll aufgrund eines sittenwidrigen Mietvertrags ihre Wohnung verlieren und wird dazu auch noch bedroht. Der werdende Vater David, lehnt das Kind ab und will keine Verantwortung übernehmen. Doch als Ingo Lenßen gegen die Eigenbedarfskündigung der Vermieterin Verena Voss vorgeht, tauchen dunkle Geheimnisse auf. Ist die Vermieterin in die Drohungen gegen Ella verwickelt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen