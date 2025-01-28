Lenßen hilft
Folge 88: Skandal um Rudi
23 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Nicole Bittner sucht Hilfe: Der Vermieter ihrer Mutter Renate Seidel verlangt, dass sie ihren Hund abgibt oder auszieht. Streitpunkt sind ein Pipi-Unfall im Hausflur und Rudis lautes Bellen. Ingo Lenßen beruhigt seine Mandantin: Es gibt eine schriftliche Erlaubnis für die Hundehaltung. Doch die Nachbarschaft scheint ein persönliches Motiv zu haben und Team Lenßen deckt heimtückische Machenschaften auf.
