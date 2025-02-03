Lenßen hilft
Folge 89: Heilende Hände
23 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Heike Brahms wendet sich aufgelöst an Team Lenßen: Ihr Vater Hartmut hat einen Tumor und muss schnellstmöglich operiert werden. Doch der 65-Jährige sagte die OP ab. Grund dafür ist der mysteriöse Heiler Michael Türnich, der wundersame Heilung verspricht. Team Lenßen ist sicher, dass es sich um Betrug handelt. Als weitere Patienten von Türnich auftauchen, spitzt sich die Lage zu. Können sie Hartmut davon überzeugen, sich der dringend notwendigen Operation zu unterziehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick