SAT.1Staffel 1Folge 93vom 06.02.2025
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Lena Herbig und Tochter Nelly suchen verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen. Nach dem Tod von Lenas Stiefvater ist dessen Hund Berti in die Obhut von Stiefbruder Daniel Brand übergegangen - zusammen mit Haus und 50.000 Euro für die Versorgung des Tiers. Doch Nelly, angehende Tierpflegerin, vermutet Schlimmes: Daniel scheint sich nicht um Berti zu kümmern. Während die Lage eskaliert, setzt Team Lenßen alles daran, Berti zu finden und Licht in das dunkle Erbe zu bringen.

