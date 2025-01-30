Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lola rennt weg

SAT.1 Staffel 1 Folge 96 vom 30.01.2025
23 Min. Folge vom 30.01.2025 Ab 12

Sonja Funke wendet sich fassungslos an Team Lenßen: Ihre Tochter Lola war von zuhause abgehauen und ist nun wieder aufgetaucht. Doch das Jugendamt hat sie in Obhut genommen, denn Lola will nicht mehr nach Hause. Team Lenßen entdeckt etliche Ungereimtheiten: Was steckt hinter dem mysteriösen "Nick" und den 2.500 Euro, die von Sonjas Konto verschwunden sind? Ingo Lenßen deckt auf, wie Cyberbetrug und Eifersucht das Leben der Familie ins Chaos stürzen.

