Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Du ahnst es nicht

SAT.1Staffel 2Folge 32vom 06.10.2025
Du ahnst es nicht

Du ahnst es nichtJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 32: Du ahnst es nicht

23 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Andrea Böhm (46) sucht anwaltlichen Rat bei Team Lenßen: Ihre Tochter Lynn (17) möchte endlich erfahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Doch Mutter Rita verweigert die Herausgabe der Unterlagen der Samenbank. Gemeinsam mit Lynn setzt Team Lenßen alles daran, Licht ins Dunkel zu bringen. Als die Tochter der Mandantin heimlich an die Dokumente gelangt, kommt eine schockierende Wahrheit ans Licht. Was verschweigt Rita - und warum stellt sie sich gegen den Wunsch ihrer Tochter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen