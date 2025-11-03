Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 36vom 03.11.2025
23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Tine Fleck aufgesucht, nachdem sie von einem Fremden beschattet wurde. Der Mann ist ein Privatdetektiv, doch Tine weiß nicht, wer ihn beauftragt hat. Während ihr Ex-Mann Paul das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder streitig macht, entdeckt Ingo Lenßen Hinweise auf eine heimliche Überwachung im Homeoffice. Tines Leben gerät aus den Fugen - beruflich wie privat. Schafft es Team Lenßen, die Wahrheit aufzudecken und der Mandantin zu helfen?

SAT.1
