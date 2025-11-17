Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein verhängnisvoller Fund

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 17.11.2025
23 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Wiebke Quast bittet Team Lenßen um anwaltliche Hilfe: Ihr Sohn Jannis hat ein Smartphone gefunden - und es gutgläubig an die vermeintliche Besitzerin übergeben. Der wahre Besitzer wurde in der Nacht brutal überfallen. Ein Beweisfoto auf dem Handy könnte Jannis entlasten - doch das Gerät taucht plötzlich in Wiebkes Kiosk auf. Kann Ingo Lenßen verhindern, dass der Sohn der Mandantin für eine Tat büßen muss, die er nicht begangen hat?

