Lenßen hilft
SAT.1Staffel 2Folge 40vom 26.11.2025
23 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Frauke Post und Ute Knust stehen vor dem Aus: Über 8000 Euro verschwinden vom Geschäftskonto ihres Nagelstudios - plötzlich droht der finanzielle Ruin. Die Bank kündigt das Konto und fordert Kredite zurück. Während die Freundschaft der beiden Frauen zu zerbrechen droht, stößt Team Lenßen auf Spuren einer perfiden Betrugsmasche. Kann Ingo Lenßen das Studio retten - und verhindern, dass die Frauen alles verlieren?

