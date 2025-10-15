Der Feind in meiner WohnungJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 41: Der Feind in meiner Wohnung
23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Lara Beck sucht Hilfe bei Ingo Lenßen. Gemeinsam mit ihrem Mann Diego hat sie eine Wohnung als Altersvorsorge gekauft - doch die Mieter zahlen weder Miete noch Kaution. Die Bank droht mit Kreditkündigung, die Existenz der Becks steht auf dem Spiel. Als Diego das Schloss austauscht, eskaliert die Lage - und plötzlich steht er selbst im Fokus der Polizei. Kann Team Lenßen die Räumung durchsetzen, die Bank zum Einlenken bewegen - und das Ehepaar vor dem Ruin bewahren?
