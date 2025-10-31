Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 42vom 31.10.2025
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Nadia Kurz wurde wegen ihrer Endometriose gekündigt - doch darf ein Arbeitgeber so weit gehen? Verzweifelt sucht sie Hilfe bei Ingo Lenßen. Niemand außer ihrer besten Freundin wusste von der Diagnose. Wie also kam ihr Chef an die Information? Während das Team rechtlich gegen die Kündigung vorgeht, gerät auch Nadias Privatleben ins Wanken. Doch Ingo Lenßen steht ihr zur Seite - und kämpft entschlossen für ihr Recht und ihre Würde.

