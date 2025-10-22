Alles über meine SchwesterJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 48: Alles über meine Schwester
24 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Die hochschwangere Mila Koch bittet Ingo Lenßen und sein Team um Hilfe: Ein Foto ihrer verstorbenen Schwester Kati zeigt sie mit einem Baby - Mila ist überzeugt, dass Kati eine Tochter hatte. Doch das Jugendamt verweigert jede Auskunft, und auch eine Spur auf dem Foto führt ins Leere. Team Lenßen stößt auf Hinweise, die alles verändern könnten. Was zählt am Ende mehr - familiäre Bindung oder das Wohl des Kindes?
